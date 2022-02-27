Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
За його даними, ракетний удар припав по Житомиру.
"А ось куди потрапили випущені близько 17: 00 з території Білорусі Іскандера, що я писав пів години тому. Російсько-білоруські фашисти б'ють по аеропорту Житомира. Знаєте, що це означає? Що треба готуватися Луцькій, Рівненській та Житомирській областям, засмажувати не тільки російських, а й білоруських окупантів найближчими днями», - йдеться в повідомленні.
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Ракетний удар потрапив на камери відеоспостреження.
Зазначимо, раніше в мережі показали кадри, як ракету запустили з території білоруського Мозиря – місто в Гомельській області, приблизно в 45 км від кордону з Україною.
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