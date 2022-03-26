Мер Львова Андрій Садовий повідомив про завданий удар по місту і звернувся до жителів міста.

Як пише Politeka.net, українці 31-й день захищаються від російських окупаційних військ. Росія продовжує постійні атаки ракетами і сьогодні, 26 березня, стало відомо про нові удари. Про це повідомив мер Дніпра Андрій Садовий.

"Прилетіло по Львову.

Чекаємо інформацію від військової адміністрації.

Прохання не поширювати фото / Відео.

Залишайтеся в укриттях", - написав Садовий, просячи не фіксувати місце удару.

Після цього знову з'явилася загроза обстрілу Львова.

"Можливі повторні обстріли.

Залишайтеся в укритті!",- написав у новому пості очільник міста.

Також про удари ракетами повідомив керівник області Максим Козицький.

"Те, що можу розповісти станом на цю годину:

Сталися два ракетні удари в межах Львова.

Інформація про те, що потрапляння в житловий будинок або інші об'єкти інфраструктури не підтвердилася.

За попередніми даними, постраждали п'ятеро людей.

Загроза ракетного удару все ще є

Залишайтеся в укриттях! Не ходіть по вулиці! Не фотографуйте нічого! Не читайте інформацію в анонімних телеграм-каналах і не поширюйте її звідти!

Все, що можна повідомляти з міркувань безпеки, я повідомлю", - написав голова ОДА.



