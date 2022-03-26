Як пише Politeka.net, українці 31-й день захищаються від російських окупаційних військ. Росія продовжує постійні атаки ракетами і сьогодні, 26 березня, стало відомо про нові удари. Про це повідомив мер Дніпра Андрій Садовий.
"Прилетіло по Львову.
Чекаємо інформацію від військової адміністрації.
Прохання не поширювати фото / Відео.
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Залишайтеся в укриттях", - написав Садовий, просячи не фіксувати місце удару.
Після цього знову з'явилася загроза обстрілу Львова.
"Можливі повторні обстріли.
Залишайтеся в укритті!",- написав у новому пості очільник міста.
Також про удари ракетами повідомив керівник області Максим Козицький.
"Те, що можу розповісти станом на цю годину:
Сталися два ракетні удари в межах Львова.
Інформація про те, що потрапляння в житловий будинок або інші об'єкти інфраструктури не підтвердилася.
За попередніми даними, постраждали п'ятеро людей.
Загроза ракетного удару все ще є
Залишайтеся в укриттях! Не ходіть по вулиці! Не фотографуйте нічого! Не читайте інформацію в анонімних телеграм-каналах і не поширюйте її звідти!
Все, що можна повідомляти з міркувань безпеки, я повідомлю", - написав голова ОДА.