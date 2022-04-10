Генпрокурор України Ірина Венедиктова в коментарі західному ЗМІ розповіла, скільки українців загинули в Київській області в результаті російського вторгнення в Україну.

Як пише Politeka.net, українці вже 46-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Нещодавно вдалося звільнити повністю Київську область від російських окупантів. Генпрокурор України Ірина Венедиктова в коментарі для Sky News розповіла, скільки на поточний момент загиблих українців виявили в Київській області, передає "Суспільне".

"На сьогоднішній ранок у нас 1222 загиблих тільки в Київській області. Звичайно, те, що ми бачили на місцях у всіх регіонах України, – це військові злочини, злочини проти людяності, і ми робимо все, щоб це виправити", - сказала в ефірі Венедиктова.

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