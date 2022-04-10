Як пише Politeka.net, українці вже 46-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Нещодавно вдалося звільнити повністю Київську область від російських окупантів. Генпрокурор України Ірина Венедиктова в коментарі для Sky News розповіла, скільки на поточний момент загиблих українців виявили в Київській області, передає "Суспільне".
"На сьогоднішній ранок у нас 1222 загиблих тільки в Київській області. Звичайно, те, що ми бачили на місцях у всіх регіонах України, – це військові злочини, злочини проти людяності, і ми робимо все, щоб це виправити", - сказала в ефірі Венедиктова.
Нагадаємо, у Києві дерусифікували пам'ятник містам-героям
А ще Politeka повідомляла, що ЗСУ ліквідували відразу кілька командирів російських окупаційних військ
"Доказ злочинів": здобуто секретні документи окупантів, в СБУ розкрили подробиці
«О 3-4-ій годині ранку почнеться…»: голова Луганщини спрогнозував, яким буде вирішальний бій за Донбас
"Мінують все": українців попередили про небезпечні предмети, які залишають окупанти
"Терміново! Не виходьте з укриттів!": на Луганщині окупанти влаштували хімічну атаку, що відомо
Зламали дівчині все життя: у Білорусі російські солдати почали поводитися як у Бучі
Також Politeka писала, що намагався атакувати Миколаїв: ВСУ приземлили винищувач окупантів