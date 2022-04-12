У метро Нью-Йорка невідомий влаштував стрілянину, в результаті чого кілька людей загинули, а рахунок поранених пішов на десятки.

Як пише Politeka.net, в Нью-Йорку, США, сталася стрілянина. Невідомий чоловік відкрив вогонь по мешканцям міста на станції метро "36th Street". Про це повідомляє The New York Times.

За попередніми даними, загинули в результаті стрілянини п'ятеро людей. Ще 13 людей були поранені. Правоохоронці шукають людину в протигазі і помаранчевому будівельному жилеті. Інцидент стався о 8.30 на станції метро "36th Street", де три лінії проходять через район Сансет-Парк.

In regard to the multiple people shot at the 36th Street subway station in Brooklyn, there are NO active explosive devices at this time. Any witnesses are asked to call @NYPDTips at #800577TIPS. Please stay clear of the area.#Brooklyn #NewYork https://t.co/IYh6kdB3oV pic.twitter.com/y6mEfyApTY — 🇺🇦 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐀𝐫𝐢𝐳𝐚𝐧𝐭𝐢 ☀ (@MArizanti) April 12, 2022

Нагадаємо, Арестович поділився рекомендаціями, як впоратися зі стресом

А ще Politeka повідомляла, що дружина окупанта закликала чоловіка до військових злочинів над українками

Також Politeka писала, що вибух на трасі Чернігів-Київ: українців попередили про нову небезпеку від окупантів



