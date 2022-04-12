Як пише Politeka.net, в Нью-Йорку, США, сталася стрілянина. Невідомий чоловік відкрив вогонь по мешканцям міста на станції метро "36th Street". Про це повідомляє The New York Times.
За попередніми даними, загинули в результаті стрілянини п'ятеро людей. Ще 13 людей були поранені. Правоохоронці шукають людину в протигазі і помаранчевому будівельному жилеті. Інцидент стався о 8.30 на станції метро "36th Street", де три лінії проходять через район Сансет-Парк.
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