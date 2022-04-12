У Рівному російський шпигун безглуздо спалився на слові "паляниця", його вже затримали.

42-річний уродженець Гомеля плутався в поясненнях, не міг пояснити мети перебування в Рівному. Під час перевірки інспектори виявили у нього підозрілі блокнот і записи, а також згорток, замотаний скотчем з невідомою речовиною, ймовірно, вибуховою. Про це повідомили в поліції Рівненської області.

"Чоловік не міг вимовити слово "паляниця", на його думку, це слово означає спорудження з балок. На місце патрульні викликали працівників СБУ, які в подальшому виявили у росіянина паспорт громадянина рф для виїзду за кордон, внутрішній паспорт рф, військовий квиток рф, документи, що підтверджують наявність нерухомості в рф і Криму, а також адміністративний протокол, складений на нього ФСБ рф", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що раніше харківська прокуратура повідомила про затримання ще одного російського шпигуна, який працював у ЗСУ, зливав інформацію російським кураторам і вербував військових. Чоловік затриманий за місцем його проживання на території Донецької області. Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

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