Більше того, окупанти знову намагаються прорвати держкордон в районі Середино-Буди на Сумщині. Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

Як розповів глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, з самого ранку тривають обстріли Сумської області з території Росії. Близько 5 влучень в районі Есмані. Близько 70 вибухів у напрямку Бояро-Лежачі. Зафіксовано 6 вибухів в районі населеного пункту Сопич.

Також триває бій на півночі Шосткинського району, є спроба прориву державного кордону в районі Середино-Буди. Триває бій між прикордонниками та окупантами. Уздовж кордону є пожежі, викликані обстрілами.

Крім того він розповів, що близько п'ятої години ранку по Охтирці був ворожий ракетний удар. П'ять російських ракет прилетіли по мирних цивільних об'єктах і спричинили за собою чимало руйнувань. Загорілися складські приміщення. Ударною хвилею пошкодило вхідні двері в під'їзд двоповерхового будинку, люди були заблоковані всередині.

Нагадаємо, що ЗСУ досягли успіху, там де окупанти зазнали поразки: з'явилася оновлена карта обстановки на фронті.

Як повідомляла Politeka, окупанти захлинулися від заздрості після побаченого озброєння ЗСУ.

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