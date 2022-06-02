В порту окупованого Бердянська гримлять вибухи. На опублікованих в мережі кадрах можна побачити, що в небо піднімається стовп білого диму.

За словами очевидців – вибухів було два. Були вони такої сили, що у вікнах житлових будинків відразу і декільках ройонах міста затремтіли шибки.

За непідтвердженими даними, українські партизани підірвали боєприпаси окупантів. У той же час окупаційна влада міста стверджує, що вибухи в порту пов'язані з розмінуванням.

Втім, в цю версію ніхто не вірить. Так, користувачі соцмереж іронічно відзначають, що це «розмінування» явно було для окупантів невдалим.

"Яке може бути розмінування, якщо два місяці тому там підірвали БДК Саратов? Хто його мінував?", "Розмінували цілий склад боєприпасів", "Розмінування в порту, що може бути краще, адже зазвичай міну треба вивезти в поле, нє?", "Розмінували прямо в порту. Ну да, ну да.....",- коментують кадри користувачі соцмереж.

Раніше стало відомо, що російські військові ремонтують в тимчасово окупованому Криму великий десантний корабель, який, ймовірно, був підбитий українськими силами в порту Бердянська.

Журналісти методом виключення припустили, що цей корабель – "Новочеркаськ", він був пошкоджений при атаці українських сил на російський флот в окупованому Бердянську, під час якої ще був знищений бдк "Саратов" і пошкоджений бдк "Цезар Куніков".

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