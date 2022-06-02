За словами очевидців – вибухів було два. Були вони такої сили, що у вікнах житлових будинків відразу і декільках ройонах міста затремтіли шибки.
За непідтвердженими даними, українські партизани підірвали боєприпаси окупантів. У той же час окупаційна влада міста стверджує, що вибухи в порту пов'язані з розмінуванням.
Втім, в цю версію ніхто не вірить. Так, користувачі соцмереж іронічно відзначають, що це «розмінування» явно було для окупантів невдалим.
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"Яке може бути розмінування, якщо два місяці тому там підірвали БДК Саратов? Хто його мінував?", "Розмінували цілий склад боєприпасів", "Розмінування в порту, що може бути краще, адже зазвичай міну треба вивезти в поле, нє?", "Розмінували прямо в порту. Ну да, ну да.....",- коментують кадри користувачі соцмереж.
Раніше стало відомо, що російські військові ремонтують в тимчасово окупованому Криму великий десантний корабель, який, ймовірно, був підбитий українськими силами в порту Бердянська.
Журналісти методом виключення припустили, що цей корабель – "Новочеркаськ", він був пошкоджений при атаці українських сил на російський флот в окупованому Бердянську, під час якої ще був знищений бдк "Саратов" і пошкоджений бдк "Цезар Куніков".
Нагадаємо, сьогодні також стало відомо, що війська Білорусі стягують до кордону з Україною ще більше техніки.
Крім того Politeka.net писала про загибель російських окупантів під Мелітополем - загарбники розбилися в ДТП на вкраденому авто.
Також повідомлялося, що з дна Київського водосховища підняли ворожий вертоліт, на якому окупанти проривалися до столиці.