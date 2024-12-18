Українська протиповітряна оборона у ніч на 18 грудня знищила півсотні російських безпілотників.

Ворожа армія минулої доби завдала ударів по 28 населених пунктах Херсонської області, внаслідок атаки одна людина загинула, ще троє поранені.

Про це заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Ворожих атак за минулу добу зазнали такі населені пункти: Антонівка, Зеленівка, Комишани, Білозерка, Велетенське, Широка Балка, Садове, Станіслав, Дар'ївка, Іванівка, Понятівка, Берислав, Монастирське, Нововоронцовка, Бургунка, Михайлівка, Осокорівка, Саблуківка, Новоолександрівка, Львове, Тягинка, Ольгівка, Гаврилівка, Одрадокам'янка, Миколаївка, Козацьке, Веселе та Херсон.

Армія рф била по житлових кварталах населених пунктів, в тому числі, загарбники пошкодили багатоповерхівку та шість приватних будинків.

Пошкоджені торгівельні кіоски, господарчу споруду, гараж та автомобілі.

Українська ППО у ніч на 18 грудня знищила 51 із 81 російського безпілотника, 30 дронів не досягли цілей та були локаційно втрачені.

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил України, активна робота ППО була у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

На щастя, влучань у житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури зафіксовано не було.

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