Український актор Костянтин Войтенко звернувся з чесним зізнанням до танцівниці Роксоляни Маланчук, з якою посів третє місце на «Танцях з зірками».

Як пише Politeka.net, артист поділився щирим постом на своїй сторінці в Instagram.

Минулої неділі відбувся фінал шоу «Танці з зірками" , за підсумками якого перше місце посіла пара Артур Логай і Анна Кареліна. У свою чергу, Войтенко і Маланчук опинилися в турнірній таблиці третіми.

У новому пості актор зізнався, що після першої ж зустрічі зрозумів, що партнерка стала його «джек-потом» на цьому проекті.

"Коли я в перший раз з тобою станцював на кастингу, я відразу зрозумів наскільки ти потужна і наскільки мені пощастить якщо я стану з тобою в пару. Ти точно найкраща на цьому паркеті тому що ти діюча спортсменка! Ти чемпіонка!", - відзначити Войтенко.

Він також зізнався, що сильно переживав через те, що танцівниця може опинитися в парі не з ним.

"Я тобі чесно скажу, я переживав що тебе поставлять до когось іншого...для мене ти ідеальна танцівниця. Прости, що зі мною ти не могла танцювати на 100% своєї потужності. Просто знайте, якби Роксоляна танцювала на повну - мене б просто знесло цим ураганом", - зазначив актор.

Войтенко подякував своїй партнерці за віру в нього, яка була для нього справжньою мотивацією, а також за зусилля, які Маланчук витратила на його навчання танцям.

"Спасибі тобі за цей шлях! За цю неймовірну пригоду! Ти в моєму серці назавжди!",- підсумував артист.

Нагадаємо, Артур Логай не зміг стримати емоцій після перемоги в "Танцях з зірками".

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк увігнала у фарбу фіналіста" Танців з зірками " Войтенка.

Також Politeka писала, що Логай перед фіналом шоу заткнув за пояс Дмитра Дікусара.