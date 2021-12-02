Відома співачка Тіна Кароль на зорі своєї кар'єри грала в мюзиклі, кадри з її виступів потрапили в мережу і збентежили фанатів.
Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій популярній співачці Тіні Кароль, опублікували кумедне відео із зіркою, яке є фрагментом мюзиклу "Яйце коня". Виявилося, що на зорі своєї творчої кар'єри артистка виступала також, як героїня мюзиклів.
У ролику, який показали в мережі, Тіна відображена на сцені в екстравагантному образі – на ній облягаючий синій наряд, який покриває майже всю голову, а на обличчі видно яскравий макіяж. На відео юна співачка без нічого випиває сире яйце, а далі просто приголомшливо співає дивним голосом.
У підписі до публікації написали: "19-річна Тіна Кароль в мюзиклі "Яйце коня". Шанувальники тут же почали обговорювати ролик з молоденькою Кароль: "Дуже приємно бачити свою знахідку на іншому акаунті", "Цікавому подивитися цей мюзикл повністю, дуже красиво", "Ось це чарівне яєчко", "Ого, який голос", "Яке яйце?", "Захоплення", "Несподівано", "Браво!", "Смішна", "Вау, така мила".
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