Оля Полякова і DZIDZIO( Михайло Хома), які є зірковими детективами шоу «Маска», приготували сюрприз для глядачів проекту.

Як передає Politeka.net, про це повідомляється на офіційній сторінці шоу "Маска" в Instagram.

Оля Полякова і DZIDZIO записали саундтрек до новорічної комедії" Зірки за обміном", в якій зіграли головні ролі. Пісня "Щасливі люди" стала першою спільною композицією артистів.

Нову пісню Оля Полякова і DZIDZIO виконають на сцені шоу «Маска». Автором слів і музики є Михайло Хома.

"Люди часто забувають, що вони щасливі. А в нашій пісні, як і в щасті, все найголовніше – в простоті. Сподіваюся, вона буде нагадувати всім, що вони щасливі люди на землі», - розповів DZIDZIO.

Глядачі шоу "Маска" з нетерпінням чекають виступу зіркових детективів.

Раніше повідомлялося, учасник шоу "Маска"порушив правила, розлютивши Полякову і Дзідзьо:" нехай вилітає..."

Також, Полякова з Каменських пустилися в танок під час виступу джмеля на шоу "Маска": "ось так хитнув"

Politeka розповідала, Джміль з шоу "Маска" здивував Дзідзьо і Винника, правильно вгадав тільки Данилко: "ніколи в житті б не подумав"