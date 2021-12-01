Співачка Олександра Зарицька, яка є солісткою гурту KAZKA, а нещодавно брала участь у проекті під назвою" Танці з зірками", показала, як проводить ранкове кардіо.
Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька є успішною артисткою та фронвуменом гурту KAZKA. В останньому сезоні " Танців з зірками "співачка увійшла в топ 5 пар, а після проекту натякнула, що між нею і партнером по" танцях " Юрієм Мєшковим щось є. Пара навіть спільно знялася в останньому кліпі групи. Не забуває Олександра і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому сторіс Зарицька показала, як бігає з ранку уу дороги. Зірка була в окулярах і знімала сама себе.
"Доброго ранку", - написала Олександра на сторіс.
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На другому сторіс зірка показала воду, яка б'ється об скелі. А на ще одному відео Зарицька вже стояла на пляжі і спостерігала за водою.
"Ви тільки подивіться", - написала зірка.
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