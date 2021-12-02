Український артист Арсен Мірзоян, чоловік співачки Тоні Матвієнко, показав, як виступив на концерті, опублікувавши фото в соціальній мережі Instagram.

Як пише Politeka.net, Арсен Мірзоян став популярним українським виконавцем. Зірка одружився з дочкою Народної артистки України Ніни Матвієнко Тоні. Зірка нещодавно виступив на концерті в Національному палаці мистецтв України. Фото з виступу Арсен опублікував у соціальній мережі Instagram.

На фото були кадри виступу Арсена. Мірзоян був у стильному костюмі і з гітарою. Також на одному з фото можна побачити і дочку, яка виступила з татом.

"Трохи фото з концерту. З вдячністю всій команді, яка працювала, створювала це диво. Пост не останній", - написав Арсен під фото.

Фанати, включаючи Олю Сумську, поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Це був неймовірно теплий, душевний, вражаючий концерт!! Посмішки і зворушливі сльози змінювали один одного від першої до останньої пісні! Ви і ваша сім'я-неймовірні!! Цей вечір вражений в пам'ять! Дякую!!!", "Красиві, спасибі Арсенчик", "крутий концерт, я вперше в захваті".

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