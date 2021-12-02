Відома співачка Тіна Кароль розповіла про довгоочікуваний концерт, пообіцявши приготувати щось особливе, про що їй хочеться розповісти шанувальникам.
Як пише Politeka.net, співачка звернулася до своїх фанатів у серії нових сторіз.
Останнім часом артистка часто радує своїх шанувальників новими піснями і кліпами. А ось концерти в період постійного карантину стали куди більш рідкісними. Однак, Кароль готується надолужити згаяне вже в січні. Співачка зізнається, що цей концерт вона чекає вже давно.
"Всіх з нетерпінням чекаю на Концерти в січні. Це буде щось особливе! Ця зустріч довгоочікувана наша буде незабутньою. Стільки емоцій накопичилося!", - зізнатися Кароль.
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Вона додала, що хоче не тільки поділитися з глядачами своїми текстами, а й розділити їх переживання.
"Стільки хочеться заспівати вам! Так хочеться розділити з вами ваші історії, переживання, і зняти як рукою. Так що ось цей сеанс загальної любові гарантую вам", - підсумувала Кароль у своєму зверненні.
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