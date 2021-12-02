Відомий актор Артур Логай, який став переможцем шоу «Танці з зірками» разом з партнеркою Ганною Кареліною, поділився своїми враженнями.

Щоб зібратися з думками артисту знадобилося кілька днів, передає Politeka.net.

«Весь. Четвертий день як. А я все не наважувався написати сюди хоч щось. Бо знаю, що як тільки напишу, значить усвідомив, що маленьке життя @tanci1plus1 для мене закінчилося. І закінчилася, звичайно, прекрасно. Ми перемогли. Ми всі. І той, хто читає це, теж переміг ❤ я знайшов 20 синонімів до слова "Спасибі", але щось і цього не вистачає, щоб висловити всю подяку за цей період життя. Тому я виберу слово "любов", - написав актор на своїй сторінці в Instagram.

Артур Логай подякував всій команді проекту з хореографами та продюсерами.

"Мені було комфортно, тому що ти говорила, що все вийде. Любов ❤", - звернувся він до Олени Шоптенко.

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Як повідомляла Politeka, Melovin після поразки в Танцях з зірками приймає привітання з важливого приводу:"це твій особистий прорив".

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