Хто ж ховається під маскою?

Шоу "Маска" продовжує підкорювати телеглядачів, незважаючи на те, що багато персонажів вже розгадані – тепер українцям належить з'ясувати, хто ховається під маскою Норки.

Як передає Politeka.net, в Instagram-акаунті шоу з'явився уривок з виступу волохатої зірки. Продюсери заінтригували глядачів, пообіцявши їм багато сюрпризів.

"Хто може ховатися під маскою запальної Норки? Діліться своїми здогадками в коментарях. Дивіться гіпершоу Маска. Обіцяємо багато загадок і сюрпризів!",- підписали відео автори аккаунта.

У коментарях глядачі стали вгадувати, хто може ховатися в костюмі. Глядачі по-справжньому заплуталися.

"Супер, люблю маску!", "Там Дашка Астаф'єва!", "Марув", "Макс Барських може бути", "По рухах схоже на Амадора", "А може це Катя з групи Go_A, може Єфросиніна або Астаф'єва", "Дан Балан?",- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що в шоу вже розсекретили таких зірок як Лілія Ребрик, Степан Казанін, Сергій Танчинець і Остап Ступка.

Нагадаємо, що учасник шоу "Маска" порушив правила, розлютивши суддів:" нехай вилітає...".

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