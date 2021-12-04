Солістка групи "Шви" Маша Полякова, дочка артистки Олі Полякової, показала нове фото із зірковою мамою і задала провокаційне запитання.

Як пише Politeka.net, Маша Полякова пішла по стопах зіркової мами і стала співачкою. Блогерка співає в новій панк-рок групі і встигла виступити з кількома концертами. Не забуває Маша і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Маша стояла біля Олі. Зірки посміхалися, позуючи для знімка. Якщо Полякова-старша одягла бейсболку, то молодша хвалилася розкішним волоссям.

"На скільки ми схожі від 1-10", - написала Маша.

Фанатти поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Тверда 8! Решта бали на індивідуальність і талант, ти цікава і сама по собі", "на 7 тобі б волосся як у мами) і були б копії", "5, схожі фігурами, зовнішність і темперамент різні,але в цілому вогонь", "що одна крапелька 10 що друга крапля 10!".

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