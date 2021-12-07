Відома на весь світ італійська актриса і модель Моніка Беллуччі вразила фатальною красою в новій фотосесії, нагадавши, що є однією з найбільш спокусливих жінок.

Як передає Politeka.net, в Instagram актриса поділилася кадром, на якому постала в шкіряному плащі. Її чорне волосся ідеально гармоніювало з нарядом, в результаті чого вона виглядала чудово. Макіяж доповнив образ ефектної брюнетки.

"З історії з обкладинки", - підписала фото зірка.

У коментарях красуні залишили масу приємних слів і відгуків.

"Образ ідеальний", «найкрасивіша жінка в цьому світі», «Краща актриса», «ти неймовірна», «краса в деталях», «вічна краса», «неймовірна жінка», "скільки пристрасті", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Моніка Беллуччі не так давно відсвяткувала своє 57-річчя. Незважаючи на вік, вона все ще розбурхує фантазію мільйонів шанувальників по всьому світу.

Нагадаємо, що Моніка Беллуччі в обтягуючій сукні вразила формами:"всі засоби хороші".

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