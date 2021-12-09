Відому телеведучу Катю Осадчу, яка вже понад 15 років веде телепрограму "Світське життя", замінить українська дзюдоїстка Дар’я Білодід, яка виборола бронзову медаль на Олімпійських іграх 2020 році.

Як пише Politeka.net, протягом цього року в програмі "Світське життя" незмінну ведучу Катю Осадчу довелося декілька разів замінювати. Нагадаємо, що в серпні цього року Осадча стала мамою втретє. У шлюбі з Горбуновим вона народила двох синів, а також подружжя виховує старшого сина Каті від першого шлюбу.

Так, ведучими програми "Світське життя" вже побували співачки Світлана Тарабарова, Настя Каменських, Наталія Могилевська, Олександра Зарицька, ведучі Людмила Барбір, Тимур Мірошніченко, спортсменка Анна Різатдінова, епатажний виконавець Melovin. Цього разу інтерв’ю у зірок буде брати відома красуня-блондинка, дзюдоїстка Дар’я Білодід, яка є бронзовою призеркою Олімпійських ігор 2020 року, чемпіонкою Європи та дворазовою чемпіонкою світу.

Про це повідомили на офіційній сторінці "Світського життя" в Instagram.

"Дар’я Білодід сьогодні зіркова ведуча "Світського життя", - написали у сторіс.

Як бачимо, Дар’я встигла поспілкуватися із колишнім "Холостяком" Микитою Добриніним та його дружиною Дашею Квітковою, а також із Русланом Ханумаком та його дружиною Аліною.

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