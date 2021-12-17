Відома співачка і народна артистка України Тіна Кароль показала, як її порадували шанувальники, коли вона захотіла солодкого.

Як передає Politeka.net, Тіна Кароль є популярною українською артисткою. Вона почала свою кар'єру ще з підліткового віку, коли перемагала в багатьох вокальних конкурсах. Також нещодавно вона стала Народною артисткою України. Варто відзначити, що нещодавно Тіна Кароль випустила новий альбом "Другой рай".

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Тіна Кароль показала, як їсть чорний шоколад у себе вдома, проте заявила про своє бажання з'їсти чогось ще солодкого.

Не минуло багато часу, як Тіна Кароль показала, як її радує фанати. Побачивши бажання співачки, шанувальники блискавично вирішили його виконати та принести їй торт. Також вони вирішили подарувати їй невеликий букет троянд.

"Як це можливо? Я тільки сказала, що хочеться солодкого. Спасибі, Дантина. Але чому ж вночі?", — посміятися Тіна Кароль.

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