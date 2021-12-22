У мережі з'явилися фото і відео з приватного заходу, на яких запалює і розважає людей молдавський красень Дан Балан.

Як повідомляє Politeka.net, популярний молдавський виконавець Дан Балан, який у минулому був зірковим тренером українського "Голосу країни", тепер веде активну концертну діяльність в українських містах. Правда, в основному артист виступає на закритих заходах і корпоративах, в той час, як фанати благають його про відкритий концерт.

Нещодавно на кількох фан-сторінках в Instagram опублікували кадри з чергового заходу в Миколаєві, на яким виступив Дан Балан. Виявилося, що артист розважав людей на новорічному корпоративі, і судячи з фото і відео, всі були просто в захваті.

"Прекрасний Дан, за яким ми так скучали. Корпоратив в Миколаєві, 17.12.21 г", "Дан на заході в Миколаєві", "Ще трошки відео з учорашнього заходу Даний у Миколаєві", - підписані публікації в соцмережі.

Користувачі тут же почали коментувати фото і відео з Баланом: "Так, крутий", "Розуміємо мужика", "Кращий", "Супер", "Фото з організатором заходів", "Власник жіночих сердець. Ну чарівний такий. Людина позитив, енергія, тепло, любов і доброта", "Круто".

Зазначимо, що нещодавно Дан Балан виступав на розкішному весіллі ведучої "Танців з зірками" Іванни Онуфрійчук. Судячи з кадрів, які після торжества публікувала і сама Іванна, і її гості, артист здорово завів публіку своїм виступом.

Нагадаємо, "Дуже втомлений": Дана Балана на приватній вечірці зняли з молоденькою блондинкою.

Як повідомляла Politeka, Мама Дана Балана сколихнула зворушливими кадрами: "Скоро онукам будете розповідати казки".

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