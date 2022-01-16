Співачка Надя Дорофєєва, яка зараз з чоловіком Володимиром Дантесом відпочиває в Мексиці, показала ідеї для Селфі.

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - успішна співачка з України, яка стала популярною завдяки групі"Время и Стекло". Зірка одружена з артистом Володимиром Дантесом, який кілька років тому повернувся на сцену. Зараз пара відпочиває в Тулумі, Мексика. Не забуває Надя і про соцмережах, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому відео в Тікток Надя показала пози для ефектних Селфі. Зірка стояла в номері готелю біля розкішного ліжка.

"Мавпа", - написала Надя.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Та сама однокласниця на кожному уроці за останньою партою", " можна сердечко?", "Симпатяжка"," Краща", " ТВоя посмішка...", "Яка ж ви красива", "шикарна", "Дорофєєва топ".

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