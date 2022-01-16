Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - успішна співачка з України, яка стала популярною завдяки групі"Время и Стекло". Зірка одружена з артистом Володимиром Дантесом, який кілька років тому повернувся на сцену. Зараз пара відпочиває в Тулумі, Мексика. Не забуває Надя і про соцмережах, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому відео в Тікток Надя показала пози для ефектних Селфі. Зірка стояла в номері готелю біля розкішного ліжка.
"Мавпа", - написала Надя.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
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