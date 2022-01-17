Як пише Politeka.net, знаменитість порадувала шанувальників новим постом на своїй сторінці в Instagram. На початок року Осадча разом зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим і їх старшим сином Іваном полетіла відпочивати в сонячний Таїланд.
І хоча зараз сімейству пора повертатися в Україну, ведуча вирішила довше "побути в літі", поділившись нарізкою відео з курорту.
На кадрах Осадча плавала в морі в яскраво-бірюзовому купальнику, гуляла по джунглях і проводила час в компанії коханого чоловіка. На більшості кадрів ведуча щасливо посміхалася.
Також у ролику можна було побачити вбрану ялинку, яку встановили біля готелю, де відпочивала пара.
"Відео заряджено на наближення літа", - підписала кадри знаменитість.
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Шанувальник Осадчої не змогли пройти повз.
"Я вже мрію", "класна", "а точніше літа, сонечка і позитиву. Краса", "така щаслива жінка", "вогонь", "Люблю", - пишуть люди в коментарях до посту ведучої.
Нагадаємо, Горбунов попрощався з райським відпочинком в Таїланді, згадавши найяскравіші моменти.
Як повідомляла Politeka, Осадча в роздільному купальнику вразила фігурою після недавніх пологів.
Також Politeka писала, що Осадча в кидком купальнику показала, як релаксує без Горбунова і дітей.