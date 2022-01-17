Відома українська ведуча Катерина Осадча подарувала українцям частинку літа, поділившись кадрами свого щасливого відпочинку в Таїланді.

Як пише Politeka.net, знаменитість порадувала шанувальників новим постом на своїй сторінці в Instagram. На початок року Осадча разом зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим і їх старшим сином Іваном полетіла відпочивати в сонячний Таїланд.

І хоча зараз сімейству пора повертатися в Україну, ведуча вирішила довше "побути в літі", поділившись нарізкою відео з курорту.

На кадрах Осадча плавала в морі в яскраво-бірюзовому купальнику, гуляла по джунглях і проводила час в компанії коханого чоловіка. На більшості кадрів ведуча щасливо посміхалася.

Також у ролику можна було побачити вбрану ялинку, яку встановили біля готелю, де відпочивала пара.

"Відео заряджено на наближення літа", - підписала кадри знаменитість.

Шанувальник Осадчої не змогли пройти повз.

"Я вже мрію", "класна", "а точніше літа, сонечка і позитиву. Краса", "така щаслива жінка", "вогонь", "Люблю", - пишуть люди в коментарях до посту ведучої.

Нагадаємо, Горбунов попрощався з райським відпочинком в Таїланді, згадавши найяскравіші моменти.

Як повідомляла Politeka, Осадча в роздільному купальнику вразила фігурою після недавніх пологів.

Також Politeka писала, що Осадча в кидком купальнику показала, як релаксує без Горбунова і дітей.