Відома американська співачка Мадонна, яка не перестає зачаровувати шанувальників моложавим виглядом, ефектно розвалилася на підлозі в спідниці.

Як передає Politeka.net, в Instagram у 63-річної Мадонни з'явилася серія нових фото. На одному зі знімків вона лежала на підлозі, виставивши одну ногу вперед. Артистка позувала в сітчастих колготках і спідниці. Обличчя вона прикрила сонцезахисними окулярами.

"In the Stu працює над 50 танцювальними реміксами з @therealmikedean і невеликою допомогою від @honeydijon", - підписала фото зірка.

У коментарях легенді поп-сцени залишили масу приємних слів.

"Це повинен бути наступний тур, справжня танцювальна вечірка", "весь день чекав твого поста", "Дівчина, ви все ще винні нам альбом реміксів Veronica Electronica. Випустіть його разом з бокс-сетом Ray Of Light до 25-річчя", "Яка честь! Ти найкраща!",- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що, незважаючи на вік, Мадонна не перестає дивувати своєю невичерпною енергією.

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