Відома співачка і екс-учасниця групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха, яка нещодавно вирушила на Мальдіви на яскравий відпочинок, змогла також зацікавити фігурою.

Як передає Politeka.net, Вікторія Смеюха є відомою українською артисткою, яка через багато років спільної роботи зі Славою Камінською вирішила працювати окремо. Колеги розходилися зі скандалом і з'ясуванням причин, але це тільки привернуло увагу фанатів. А зараз артистка вирушила на відпочинок і дивує романтичними кадрами.

"Гуд Монінг!️ ️ Її величність VIKTORIA знову з вами ... 😂 яке фото більше подобається? 1,2,3,4,5,6,7? 🖤 "- пише Вікторія під спокусливими кадрами.

На них вона позувала в смугастій майці і купальнику, який навряд чи можна помітити.

"Незрівнянні кадри!!!🤗 🙌 Дууже подобаються; А хто коронував? Одні королеви, імператори, королі; багато фільтрів на фото; Красива 🔥 а чому фон якийсь не по Мальдівськи ? сухі гілки і береза або осика)) а Пальми де?)); За кольором 4, за емоціями 6, по теплому морю і пляжу в сьогоднішній зимовий день - 1. А ти скрізь чудова); де такі хащі на Мальдівах знайшла, ну артистка; всі фото супер 🙌 прекрасна Королева!; Королева фотошопу!!!😁 ; Королева вона і на Мальдівах Королева".

Також Смеюха опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Вікторія Смеюха показала, як відпочиває на Мальдівах, куди вирушила після новорічних свят. На співачці шикарний блакитний купальник, в якому видно розкішну фігуру Вікторії Смеюхи.

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