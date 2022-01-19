Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого "Маски" і шоумена Володимира Остапчука Христина Горняк поділилася відвертим знімком на своїй сторінці в Instagram.

На фото відображено, як Володимир Остапчук цілує дружину в ліжку.

"Поцілунки коханого, трохи ігристого, за вікном сонячний Париж-100% посмішка гарантована", - підписала вона кадр.

Знімок викликав бурхливу реакцію користувачів мережі.

"Ваууу, які ви красиві», «яка фоточка», «дуже красиво", " які ж ви красиві. Любов'ю так і віє від фото", - коментують кадр.

Але фоловери Христини Горняк компліментами не обмежилися.

"Не ганьбишся? Що в Ужгороді скажуть», - запитали дружину Володимира Остапчука.

Христина Гірняк не залишила цю репліку без відповіді.

"Мене стали забувати, так вже пора ж нагадувати", - написала вона.

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