Суддя популярного телепроекту "Майстер Шеф" Володимир Ярославський віднедавна почав намагатися говорити у своїх соцмережах українською, що дається йому нелегко, але він дуже старається.

42-річний Володимир Ярославський родом з Білорусі, але вже багато років живе в Україні, де став успішним шеф-кухарем, керуючим і співвласником ресторану, передає Politeka.net.

Зараз кухар задіяний у зйомках "Майстер Шеф", де разом з колегами Ектором Хіменесом-Браво та Ольгою Мартиновською оцінює страви учасників.

Про всі важливі й цікаві деталі Володимир Ярославський розповідає в Instagram. Віднедавна шеф-кухар почав вести соцмережі українською мовою. Судді "Майстер Шеф" доводиться нелегко, і він навіть нібито здався, написавши в одному зі сторі: "Все, втомився від помилок. Буду вести російською".

Шеф-кухар навіть влаштував опитування, де думки користувачів мережі розділилися порівну.

"Статистика за 54 хвилини!", - написав Володимир Ярославський.

А в нових сторіс суддя "Майстер Шеф" розповів, що йому потрібні нові нейронні зв'язки, тому вирішив вести соцмережі українською, як і планував.

"Не помиляється той, хто нічого не робить", - зазначив Володимир Ярославський.

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