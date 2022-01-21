Сергій Лазановський, який переміг у минулому сезоні "Голосу країни", показав, як заробляв до популярності.

Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський став популярним після перемоги на проекті "Голос країни - 11", де був у команді Наді Дорофєєвої. Тепер за артистом стежать десятки тисяч українців у соціальних мережах. Артист записує музику і дає концерти, а також активно розвиває свій блог в Instagram.

На нових сторіс Лазановський вирішив показати скрін свого резюме.

"Лазановский Сергій Сергійович. Офіціант, менеджер з продажу та оренди нерухомості, ведучий корпоративів, весіль. 4 тис. гривень", - було написано в резюме.

При цьому артист розглядав повну і не повну зайнятість.

"Знайшов своє резюме. Щоб ви розуміли, що з грошима я дружу рідко, тому ніякої роботи не боюся", - прокоментував своє резюме Сергій в сторіс Instagram.

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