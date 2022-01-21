Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський став популярним після перемоги на проекті "Голос країни - 11", де був у команді Наді Дорофєєвої. Тепер за артистом стежать десятки тисяч українців у соціальних мережах. Артист записує музику і дає концерти, а також активно розвиває свій блог в Instagram.
На нових сторіс Лазановський вирішив показати скрін свого резюме.
"Лазановский Сергій Сергійович. Офіціант, менеджер з продажу та оренди нерухомості, ведучий корпоративів, весіль. 4 тис. гривень", - було написано в резюме.
При цьому артист розглядав повну і не повну зайнятість.
Галкін показав Пугачову, яка гуляє під вечірнім снігом: "Снігуронька Аллочка!"
Землетрус сколихнув Дніпропетровщину: перші дані
Пожежі спалахнули в багатоповерхівках Києва: перші подробиці та кількість жертв
Переможець "Мастер Шеф" Шинкарьов розкрив, чого ніколи не показують глядачам: "Це все вибивало з колії"
Трагедія на українському підприємстві, знайдено тіла співробітників: "У холодильній камері..."
"Знайшов своє резюме. Щоб ви розуміли, що з грошима я дружу рідко, тому ніякої роботи не боюся", - прокоментував своє резюме Сергій в сторіс Instagram.
Нагадаємо, переможець "Голосу країни" Лазановський показав, як справляється з хейтерами
А ще Politeka повідомляла, що переможець "Голосу країни" Лазановський вирішив поміняти себе заради дівчини
Також Politeka писала, що переможець "Голосу країни" Лазановський готується до поїздки на "Євробачення-2022"