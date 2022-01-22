Як повідомляє Politeka.net, популярний і дуже епатажний український співак Melovin (Костя Бочаров), який брав участь у "Танцях з зірками", поділився з фанатами гарячим кадром у компанії своєї колишньої партнерки з танців Лізи Русіної.

На фотографії Melovin і Ліза відображені в цікавій локації, він притискається до неї ззаду. Перед камерою Костя з'явився в цікавому образі, який складається з шкіряних штанів, прозорої майки і чорної пухнастої шуби. Свій образ артист доповнив модними сонцезахисними окулярами, а на його голові видно нову стрижку. Ліза у чорному вбранні виглядає також ефектно поруч з колишнім партнером.

Melovin ніяк не підписав знімок, зате фанати почали активно обговорювати його, називаючи Костю і Лізу красивою парою. "Може, вистачить затьмарювати собою всіх присутніх! Вас на заходи перестануть кликати!", "З розуму від тебе можна зійти, Меловін", "Неймовірні", "Як ніби створені один для одного", "Красиві такі, очей не відірвати", "Опа, нова пара", "Шикарні! Любимо вас", "Естетика в кожній деталі", "Ми добу не можемо очей від вас відвести", "Гаряча і найкрасивіша парочка", "Ви були найяскравіші і красиві на цьому вечорі", - пишуть фанати.

Нагадавмо, Melovin засвітився в обіймах розкішної блондинки, вразивши зізнанням: "Я нудьгував...".

Як повідомляла Politeka, Переможець "Маски" Melovin вийшов на сцену підшофе і кинувся з поцілунками до фанатки: "Прям засмоктав".

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