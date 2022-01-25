Як передає Politeka.net, Катерина Нікітіна прославилася як танцівниця і зірка "Жіночого кварталу". Актриса дивує своєю пластичністю і часто показує на що здатна. На своїй сторінці в Instagram Нікітіна опублікувала нові фото. На кадрах зірка "Жіночого кварталу" похвалилася формами в чорному обтягуючому комбінезоні, який підкреслює її ідеальну фігуру (щоб подивитися всі фото, доскролльте до кінця сторінки).

"А якби, без ваших якщо. Це найкраща річ в моєму гардеробі", - зізналася Катерина Нікітіна.

Шанувальники артистки залишили безліч коментарів під публікацією: "Яка красуня", "Крутезна", "Кішка", "Жінка-кішка", "Красуня", "Досить вже чоловіків дражнити", "Як завжди неймовірна".

Нагадаємо, що нещодавно Нікітіна проявила себе не тільки як актриса, але і співачка. Перед Новим роком вона записала святкову пісню і представила її в соціальних мережах.

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