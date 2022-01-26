30-річна реперша Alyona Alyona опублікувала нове незвичайне фото у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.
Alyona Alyona позувала на тлі килима, надівши червоні чоботи з підборами-шпильками на руки.
У такому образі артистка вирішила поговорити про» каблуках «і» підкаблучниках " у відносинах.
"Є жінки, які обожнюють підпорядковувати чоловіків, робити їх пухнастими котиками, які виконують всі їхні забаганки. Від будь-якого помаху пальчика цієї жінки, чоловік повинен приносити їй все на тарілочці з золотою облямівкою. У моєму розумінні здорових відносин і здорового суспільства – така ситуація не ок", - заявила артистка.
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У той же час вона зазначила, що чоловіків, які трепетно ставляться до своїх жінок часто таврують як "підкаблучників".
Відзначимо, образ Alyona Alyona активно коментують у мережі.
"Містер Крабс», «Фото просто відпад», "як же я люблю твої фото", "Фото вогонь" - пишуть в коментарях.
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