Колишній чоловік відомої голлівудської акторки Анджеліни Джолі, кіноактор Бред Пітт таємно зустрічається із відомою співачкою зі Швеції, яка живе недалеко від нього.

Після скандального розлучення із 46-річної Анджеліною Джолі 58-річному актору Бреду Пітту приписували безліч романів. Так, його пов'язували із 29-річною німецькою моделлю Ніколь Потуральські, із якою він познайомився на вечірці в Берліні в 2019 році та, як вважають, зустрічався близько року.

Зараз же Пітт має стосунки із 35-річною співачкою зі Швеції Люкке Лі, передає видання The Sun. За даними, вони разом ще з середини минулого року, але дуже вдало змогли приховувати стосунки через те, що співачка живе по сусідству, у трьох хвилинах їзди один від одного.

Нещодавно їх помітили за обідом у відомому ресторані, а чутки про роман у рідній Люкке Швеції ширилися вже давно.

Як відомо, співачка виховує 6-річного сина Діона від колишнього продюсера Джеффа Баскера, а Бред Пітт має трьох усиновлених та трьох рідних дітей від Джолі.

Раніше Politeka повідомляла, що Анджеліна Джолі з новим кольором волосся здивувала помолоділим виглядом: "Яка сильна дама".

Нагадаємо, що дочка Джолі та Пітта викликала фурор своїм перетворенням на червоній доріжці: "А дівчиною то краше".

Також Politeka писала, що фото юної Анджеліни Джолі і її дочки Шайло викликали бурхливі суперечки: "Більше від Пітта в дівчинці".