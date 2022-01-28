Колишня солістка з "НеАнгелів" Вікторія Смеюха похвалилася засмагою в міні-шортиках, поділившись знімками з відпустки на Мальдівах.

Як пише Politeka.net, Вікторія Смеюха - популярна українська співачка, яка 15 років була солісткою гурту "НеАнгели". Артистка тепер зайнята сольною кар'єрою і випустила кілька синглів. А нещодавно співачка вирушила відпочивати на Мальдіви, звідки постійно ділиться фото і відео у своєму блозі, який веде в Instagram.

Цей раз не став винятком, адже Вікторія похвалилася засмагою на нових сторіс. Зірка була в зеленому вбранні, позуючи біля екзотичної рослинності.

На другому знімку Смеюха вже позувала на повний зріст.

"Які якості тебе приваблюють в людях?",- запитала артистка, додавши варіанти "Доброта"і " впевненість".

А на наступному кадрі зірка стала на одне коліно.

"Яка у тебе самооцінка?",- запитала співачка в сторіс, запропонувавши вибрати серед відповідей "висока"і " низька".





"На кого я схожа? на чаплю або змію?",- написала в останньому сторіс зірка.

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