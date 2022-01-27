Як передає Politeka.net, Ольга Полякова вже давно працює з Машею Єфросиніною над шоу "Дорослі дівчатка". У випусках вони обговорюють важливі та актуальні теми для дівчат і жінок і розбирають різні проблеми. На цей раз Полякова опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах співачка вирішила розповісти про те, що після уходових процедур вона відправиться на зйомки нових випусків "Дорослих дівчаток", де вони вже підготували дві цікаві теми та скоро шанувальники шоу зможуть їх подивитися.

"Всім привіт, дорогі мої! Отже, у мене є для вас одна радісна новина. Прямо зараз, після процедури в клініці, я їду на зйомки. А на зйомки я їду нових "Дорослих дівчаток". І у нас сьогодні дуже круті дві теми, які ми будемо знімати, і незабаром ви зможете їх побачити. Скажіть, ви чекаєте?", — запитала у шанувальників Ольга Полякова.

Нагадаємо, Полякова зайняла крісло тренера в новому сезоні шоу "Голос країни", де вже обзавелася одним учасником у своїй команді.

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