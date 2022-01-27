Як пише Politeka.net, в Instagram Григорій Решетник опублікував фото, на якому разом з дружиною позував у вишиванках. Христина ніжно притулилася до чоловіка, зачарувавши ніжним виглядом. Ефектна сукня-вишиванка підкреслила її точену фігурку.

"Ми - Українці. Ми - сильна, світла, добра та розумна нація! Ми обов‘язково вистоїмо, бо правда за нами! Ми та наші діти житимуть, і радітимуть життю на українських землях! Ми маємо бути разом! З вірою та любов‘ю", - підписав фото Решетник.

У коментарях йому залишили багато відгуків.

"Які ви красиві", "Просто милота", "Які ви чудові!", "Прекрасні слова! Прекрасна сім'я. Класно, коли публічні люди пропагують любов до України. Спасибі!", "Прекрасні українці", "Справжня українська красива сім'я", - пишуть користувачі Мережі.

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