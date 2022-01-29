Молдавський співак, композитор і продюсер Дан Балан, який зараз будує кар'єру в Україні, засвітився на цікавих кадрах під час репетиції на "Голосі країни".

На одній з фан-сторінок 42-річного Балана в Instagram опублікували архівне відео зі зйомок дев'ятого сезону "Голосу країни" в 2019 році, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

На кадрах показана репетиція перед вокальними боями. Можна помітити Дана, який сидить на стільці, хитається в такт музиці й поплескує рукою себе по коліну. Співак зосереджено на щось дивився і всім своїм виглядом показував серйозність у справі. Можливо, Балан "інспектував" спів своєї підопічної Оксани Мухи, яка згодом стала переможницею того сезону "Голосу країни".

"Як всі зосереджені. ❤️"; "Який гарний 🔥🔥❤️👏😮🥰", - коментують користувачі.

Нагадаємо, Балан повернувся на "Голос країни" заради одного ефіру в 11-му сезоні, щоб допомогти судді Тіні Кароль з нокаутами. З останньою, до речі, йому кілька років приписували роман, який не підтвердився.

Балан зізнавався, що був радий повернутися: "Я хотів зануритися ще раз в цей процес, мені це дуже подобається... Але, мені здається, два сезони - цього вистачило для мене. Я розкрив все, що мені було цікаво. Я не виключаю можливості, що колись, можливо, буду в проекті, але на даний момент у мене в пріоритеті інші проекти".

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