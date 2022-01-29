Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець і переможець шоу "Маска" MELOVIN, який брав участь у шоу "Танці з зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу епатажний артист здивував кадром в сторіс, на якому показав себе під крапельницею.
На знімку, який MELOVIN зробив сам на телефон, він показав свою руку, до якої прикріплена крапельниця. Схоже артист лежить, а над ним стоїть медсестра, яка контролює процес. При цьому, судячи з фото, під крапельницею Костя лежить не в лікарні, а у себе вдома в просторій кімнаті з телевізором.
Варто відзначити, що MELOVIN ніяк не підписав фотографію, і не пояснив, що сталося і як він опинився під крапельницею.
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