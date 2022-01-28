Співачка і ведуча Мішель Андраде, яка зараз знімається в шоу "Орел і Решка", показала, як впала зі скейта.

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде вже другий сезон знімається в проекті"Орел і Решка". Зірка вже встигла захворіти китайським вірусом, а також ламала руку на проекті, але це їй не завадило продовжити зйомки. А цього разу Андраде показала в Instagram, як на зйомках "Орел і Решка" впала зі скейта.

"Люблю свою роботу", - підписала кадри зірка.

На відео Мішель була у футболці і штанях. У ведучої вилетів з-під ніг скейт в бік і вона на землю, вдарившись головою і рукою.

"Бозе...",- написала в коментарях прийомна дочка Олексія Потапенка Наташа Горова.

"Як ти, Міш?",- запитала продюсер Ірина Горова.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Блін... Крихітка", "Будь обережна", " цьому відео складно ставити лайк. Мішелька", "Ай, через екран відчула цей біль","Мішель, впали ви, а боляче всім".

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