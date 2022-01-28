Як передає Politeka.net, нещодавно у 19-річного переможця шоу "Голос країни" Романа Сасанчина і його дружини Іванни народилася дочка - Елізабет. На своїй сторінці в Instagram артист поділився новим фото. На кадрі він разом з Іванною тримає дитину на хрестинах. Варто відзначити, що з народження доньки Сасанчина пройшов майже місяць.

Під фото Сасанчин отримав безліч коментарів з привітаннями: "Вітаю! будьте щасливі, а ваші дочки здоров'я і щастя", "Дуже красиві😍 😍 щастя вашої красуні маленької росте велика і здорова", "Які красиві! Будьте щасливі", "Які хороші", "Ви дуже хороша сім'я", "Бажаю щастя і благополуччя".

Однак, не дивлячись на хороші слова, дружину Сасанчина засудили за те, що артист прийшов на хрестини в пом'ятій сорочці: "доак шкода, що твоя дружина не знайшла кілька хвилин свого часу, щоб погладити тобі сорочку ... не добре виглядаєш на жаль (((на презентацію проекту тобі хтось не забув погладити (але це точно не твоя жінка погладила)".

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