Як пише Politeka.net, Арсен Мірзоян є відомим виконавцем з України. Зірка з 90-х почав займатися музикою, але знайшов популярність після 2011 року, коли пішов на "Голос країни". У артиста є двоє синів від першого шлюбу, а також дочка Ніна, яку народила Тоня Матвієнко. Малятко назвали на честь легендарної бабусі Народної артистки України - Ніни Матвієнко. Арсен продовжує займатися творчістю, а також веде сторінку в Instagram, де цього разу показав, які знімки зі своєї роботи показує дочки.
На фото Арсен виступав на сцені разом з іншими музикантами. Кадри вийшли дуже яскравими і цікавими.
"Коли мала просить показати, трохи фото з роботи:)", - написано було під фото.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
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