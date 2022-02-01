Відома співачка і актриса Анна Трінчер, яка нещодавно збільшила груди, поділилася дивними кадрами і зізналася, що напилася.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка, актриса і блогерка Анна Трінчер, яка нещодавно транслювала в Instagram свою пластичну операцію зі збільшення грудей, здивувала свіжими кадрами і зізналася, що напилася.

У своїх Instagram-сторіс Ганна опублікувала фото і відео, на яких показала, як виглядала і що творила в алкогольному сп'янінні.

Так, на одному з кадрів актриса при повному параді, з укладанням і макіяжем, але відсутнім поглядом, видно, що вона не в собі. "Ой, що вчора творилося. Я напилася", - підписала сторіс Тринчер.

Також дівчина розповіла, що пити абсолютно не вміє. "Я завжди з алкоголем на ви. Але пити прямо взагалі не вмію. Ну ось, власне, по фотоплівці можу зрозуміти, що вчора було".

На ще одному кадрі Ганна зображена поруч з "горилою", яку почала чіпати. Це виглядало досить забавно.

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