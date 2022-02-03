Еліна Мбані заворожує не тільки своїм голосом,а й екзотичною для України зовнішністю, пише Politeka.net. Відомо, що батько зірки родом з Конго.

В юному віці Еліна Мбані багато комплексувала через колір шкіри, а також її дратували жорстке волосся. Красуня мріяла вирости і наростити собі волосся, проте з роками стала сприймати себе такого, яка є, і виступає за природність.

Однак в новому пості Instagram Еліна Мбані раптово постала в трохи іншому образі. Красуня була з рівним волоссям і з чолкою. Артистка покрасувалася перед камерою. Примітно, що зірка приміряла перуку.

"Забути про страх, безстрашність 24/7‰ 💪🏽", - написала співачка.

За годину публікація отримала десятки лайків і трохи коментарів. Люди оцінили новий образ відомої артистки"жіночого кварталу".

"😍 😍", "Супер🔥🔥🔥👏👏👏😍😍", "Вау!!! Тобі дуже круто в цьому образі)", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍😍❤️❤️", - написали користувачі Мережі.

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