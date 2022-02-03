Як повідомляє Politeka.net, 63-річна співачка вирішила показати шанувальникам, як проходять її дні на «робочому місці». Зірка опублікувала в своєму Instagram нове відео, в якому показала себе в звичайному житті.
Судячи з обстановки на задньому плані, Мадонна перебувала на студії звукозапису. Вона була в компанії кількох музикантів. Приятелі їли суші і весело жартували між собою.
"Я найвеличніша!", - вигукнула в якийсь момент співачка.
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На кадрах вона була одягнена в чорну водолазку з напівпрозорої тканини, під якою просвічувалася чорна білизна. Її образ доповнювали зухвалі шкіряні рукавички без пальців і численні ланцюжки на шиї, на одній з яких висів масивний хрест.
"Звільни свій розум", - підписала кадри Мадонна.
Її шанувальники тут же відреагували.
"Ти дійсно найвеличніша", "Люблю тебе", "Люблю ці моменти в студії", "Королева танцполу", "вогонь", "це чудово", "у неї є почуття гумору і суші", - пишуть люди.
Нагадаємо, Мадонна в колготках-сіточці влаштувала непристойну фотосесію біля свого автомобіля.
Як повідомляла Politeka, Мадонна опублікувала рідкісне фото з батьком на сімейному винограднику.
Також Politeka писала, що 63-річна Мадонна несподівано виступила з потужним посланням, кинувши виклик людям.