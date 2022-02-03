Знаменита поп-діва Мадонна показала, як проводить час на студії звукозапису в компанії своїх приятелів-музикантів.

Як повідомляє Politeka.net, 63-річна співачка вирішила показати шанувальникам, як проходять її дні на «робочому місці». Зірка опублікувала в своєму Instagram нове відео, в якому показала себе в звичайному житті.

Судячи з обстановки на задньому плані, Мадонна перебувала на студії звукозапису. Вона була в компанії кількох музикантів. Приятелі їли суші і весело жартували між собою.

"Я найвеличніша!", - вигукнула в якийсь момент співачка.

На кадрах вона була одягнена в чорну водолазку з напівпрозорої тканини, під якою просвічувалася чорна білизна. Її образ доповнювали зухвалі шкіряні рукавички без пальців і численні ланцюжки на шиї, на одній з яких висів масивний хрест.

"Звільни свій розум", - підписала кадри Мадонна.

Її шанувальники тут же відреагували.

"Ти дійсно найвеличніша", "Люблю тебе", "Люблю ці моменти в студії", "Королева танцполу", "вогонь", "це чудово", "у неї є почуття гумору і суші", - пишуть люди.

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