Відома модель і володарка титулу "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях показала розбурхуючий уяву образ, який приміряла для нової фотосесії.

Як пише Politeka.net, модель поділилася новими ефектними знімками на своїй сторінці в Instagram. На них Неплях постала в образі фатальної спокусниці.

Красуня позувала перед камерою в одній нижній білизні. На ній був чорний корсет з мереживом і стрінги того ж кольору. Єдиними яскравими плямами на знімках стали губи моделі, нафарбовані криваво-червоною помадою, а також троянди схожого відтінку.

Одну квітку Неплях тендітно тримала в руках, а друга виявилася приколотою до шпильки на її туфлях.

Модель позувала в максимально чуттєвих позах.

Шанувальники красуні не змогли пройти повз таких знімків.

"Шикарна", "Ах", "як красиво", "вогонь", "Люблю", "Вишеньки", "Вау", - пишуть люди.

Відзначимо, що Неплях привернула до себе увагу під час участі в 10-му сезоні шоу "Холостяк", де модель змагалася з іншими дівчатами за серце Макса Михайлюка. Тепер красуня представляє Україну на конкурсах краси на міжнародному рівні.

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