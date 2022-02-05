Як пише Politeka.net, модель поділилася новими ефектними знімками на своїй сторінці в Instagram. На них Неплях постала в образі фатальної спокусниці.
Красуня позувала перед камерою в одній нижній білизні. На ній був чорний корсет з мереживом і стрінги того ж кольору. Єдиними яскравими плямами на знімках стали губи моделі, нафарбовані криваво-червоною помадою, а також троянди схожого відтінку.
Одну квітку Неплях тендітно тримала в руках, а друга виявилася приколотою до шпильки на її туфлях.
Модель позувала в максимально чуттєвих позах.
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Шанувальники красуні не змогли пройти повз таких знімків.
"Шикарна", "Ах", "як красиво", "вогонь", "Люблю", "Вишеньки", "Вау", - пишуть люди.
Відзначимо, що Неплях привернула до себе увагу під час участі в 10-му сезоні шоу "Холостяк", де модель змагалася з іншими дівчатами за серце Макса Михайлюка. Тепер красуня представляє Україну на конкурсах краси на міжнародному рівні.
Нагадаємо, "Міс Україна Всесвіт" Неплях на публіці здивувала виглядом в піджаку без блузки.
Як повідомляла Politeka, "Міс Україна Всесвіт" Неплях запала на російського"Холостяка".
Також Politeka писала, що "Міс Україна Всесвіт" вирішила показати, якою була до збільшення губ.