Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва є успішною українською співачкою. Зірка вже більше 10 років разом з Володимиром Дантесом, хоча офіційно одружилася пара тільки в 2015 році. Надя зараз є тренером "Голосу країни", а також активно займається творчістю. Не забуває Дорофєєва і про Instagram, де цього разу вирішила показати, що встигла прикупити в свій гардероб.

На нових кадрах Надя продемонструвала, каки трусики собі прикупила. Як виявилося, Дорофєєва вирішила взяти прозору білизну відомого бренду.

"Я побувала сьогодні в раю. Ох, що ти робиш зі мною?", - написавши Надя на кадрах.

А на ще одному сторіс Надя танцювала з іншими красунями, підігріваючи інтерес до релізу пісні "різнобарвна".

"Хлопці, ну ви даєте. Я виклала тільки шматочок різнокольорова, а вам так залетіло".

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