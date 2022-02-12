Як передає Politeka.net, Крістіна Орбакайте є відомою російською співачкою і дочкою легендарної артистки Алли Пугачової. На своїй сторінці в Instagram співачка вирішила поділитися радісною новиною. Орбакайте разом зі своєю донькою - Клавдією Земцовою приготувала сюрприз - пісню.

"Ми з Клавочкою приготували для всіх вас сюрприз💫 "Маленький принц" - ця лірична і неймовірно красива композиція занурює в добру атмосферу дивного світу", - розповіла Крістіна Орбакайте.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Красиве виконання, молодці ❤️ Клавочка красуня", "Красуні", "Клава, красуня", "Заспівали супер", "Улюблені наші", "Обожнюю 🥰 гідне продовження", "Саме чарівне виконання пісні", "Клава дуже красива", "Неймовірно зворушливий і ніжний дует!", "У Клави ніжний і одночасно дорослий голос, цю пісню хочеться слухати й слухати", "Як красиво заспівали, качнула собі пісню! Браво".

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