Катя Осадча, телеведуча і зірка "Світського життя", показала, як провела час з Катею Кухар під час гастролей у Львові.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча - популярна українська телеведуча, яка нещодавно народила третього сина. Знаменитість веде авторську програму" Світське життя", яке виходить на одному з українських каналів. В рамках програми Осадча вирушила в гастролі з примою-балериною Кухар. Знімки зі Львова, де опинилися зірки, були розміщені на сторінці "Світського життя" в Instagram.

"Світські гастролі з примою-балериною Катериною Кухар у Львові! Прогулянка містом, свічковий майстер-клас, запашна кава-цієї неділі о 18.30", - написано було під фото.

Фанати поставили тисячі лайків, включаючи Іру Монатік, і написали коментарі:

"А в якому випуску буде Аліна Гросу?", "Слон і Моська", " чи сподобалося наше місто Львів, Каті Кухар?", "Що-небудь пальто тіснить... Вагітна?".

Нагадаємо, Огневич вперше розповіла про трагедію з коханим і чому не прийшла на похорон

Також Politeka повідомляла, що Дорофєєва, Каменських, Осадча та інші зірки показали своїх половинок

А ще Politeka писала, що Осадчу розкритикували за інтерв'ю з Аліною Паш після Нацвідбору на "Євробачення-2022"