Як пише Politeka.net, Катя Осадча - популярна українська телеведуча, яка нещодавно народила третього сина. Знаменитість веде авторську програму" Світське життя", яке виходить на одному з українських каналів. В рамках програми Осадча вирушила в гастролі з примою-балериною Кухар. Знімки зі Львова, де опинилися зірки, були розміщені на сторінці "Світського життя" в Instagram.
"Світські гастролі з примою-балериною Катериною Кухар у Львові! Прогулянка містом, свічковий майстер-клас, запашна кава-цієї неділі о 18.30", - написано було під фото.
Фанати поставили тисячі лайків, включаючи Іру Монатік, і написали коментарі:
"А в якому випуску буде Аліна Гросу?", "Слон і Моська", " чи сподобалося наше місто Львів, Каті Кухар?", "Що-небудь пальто тіснить... Вагітна?".
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