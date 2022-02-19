Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 39-річна українська співачка Аїда Ніколайчук, яка після перемоги у третьому сезоні шоу "Х-Фактор" надовго зникла з шоу-бізнесу, а зараз знову повернулася на сцену під псевдонімом AIDA, часто ділиться з шанувальниками думками, а також публікує фото та відео.

Цього разу Аїда Ніколайчук розповіла, що прямий ефір, на який чекали багато шанувальників, вона проведе завтра, 20 лютого, о 14:00.

"Всім привіт! Оскільки більшість із вас обрала 14:00, зустрінемося з вами завтра у цей час у прямому ефірі:) Свої питання ви можете залишати тут у коментарях. До швидкої зустрічі☺️🙌🏼", - написала Ніколайчук.

Шанувальники залишили свої коментарі: "Будьте обережні в Києві, ми живемо з вами кожен день 😍", "Шикарний голос у Аїди🔥", "Красива Аїда", "Прекрасна 😍😍😍", "Дуже красиво 👏👏👏👏".

Зауважимо, що після паузи у творчості Аїда Ніколайчук повернулася на сцену у кардинально новому образі: у неї тепер довге волосся і вона шатенка, тоді як на "Х-Фактор" Ніколайчук приходила блондинкою з коротким волоссям.

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