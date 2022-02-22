Як повідомляє Politeka.net, учасниця Нацвідбору на" Євробачення-2022 " співачка ROXOLANA (Роксолана Сирота), яка у фіналі конкурсу посіла четверте місце, у програмі "Твій день" розповіла про те, що відбувалося за лаштунками шоу.
Так, за словами Роксолани, всі учасники дуже здружилися, всі були в одній гримерці, так що обстановка там була творча і доброзичлива.
"Всередині все було гладко і круто. У нас була одна величезна гримерка. У нас не було шансу якось не подружитися. Ми дійсно сиділи всі разом, і як мені здалася, все було класно, все супер", - розповіла співачка про закулісся.
Також ROXOLANA додала, що обстановка була творча і весела, а усамітнитися перед виходом на сцену не було можливості.
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"Всі музиканти були разом. І круто, там, наприклад, Калуш, "калушенята", як я їх називаю, вони там починали якусь свою двіжуху грати на інструментах, тоді наші дівчата починали співати пісні Бейонсе, і це все було на такому міксі. Мені сподобалася така атмосфера, я люблю таку атмосферу", - поділилася Роксолана.
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