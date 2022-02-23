Дочка зірки розважальних шоу "Жіночий квартал" та "Вечірній квартал" Олени Кравець Маша розповіла шанувальникам про переживання напередодні свого Дня народження.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram старша дочка 45-річної комічної акторки, зірки студії "Квартал 95" та "Жіночого кварталу" Олени Кравець Маша Кравець вирішила поділитися з шанувальниками своїми переживаннями.

18-річна дівчина записала сторіс поки їхала в таксі та розказала про те, що її турбує.

"Це я їду в таксі і намагаюся прийняти факт того, що мені завтра 19", - розповіла своїм фанатам Маша Кравець.

Зауважимо, що в Instagram за дівчиною стежить 14 тисяч людей.

Нагадаємо, що завтра, 24 лютого, старшій дочці Олени Кравець виповниться 19 років. Окрім Марії, яка з 15 років живе окремо від батьків, Олена Кравець з чоловіком Сергієм виховують двійнят Івана та Катерину, яким 19 липня 2022 року виповниться по шість років.

Як відомо, 18-річна дочка зірки "Квартал 95" вчиться на піарницю та захоплюється танцями у стилі фрістайл.

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