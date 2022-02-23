Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram старша дочка 45-річної комічної акторки, зірки студії "Квартал 95" та "Жіночого кварталу" Олени Кравець Маша Кравець вирішила поділитися з шанувальниками своїми переживаннями.
18-річна дівчина записала сторіс поки їхала в таксі та розказала про те, що її турбує.
"Це я їду в таксі і намагаюся прийняти факт того, що мені завтра 19", - розповіла своїм фанатам Маша Кравець.
Зауважимо, що в Instagram за дівчиною стежить 14 тисяч людей.
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Нагадаємо, що завтра, 24 лютого, старшій дочці Олени Кравець виповниться 19 років. Окрім Марії, яка з 15 років живе окремо від батьків, Олена Кравець з чоловіком Сергієм виховують двійнят Івана та Катерину, яким 19 липня 2022 року виповниться по шість років.
Як відомо, 18-річна дочка зірки "Квартал 95" вчиться на піарницю та захоплюється танцями у стилі фрістайл.
Раніше Politeka повідомляла, що Єфросиніна розповіла, як Олена Кравець врятувала її від паніки: "І ось ми вже сміємося...".
Нагадаємо, що зірка "Квартал 95" Кравець виконала обіцянку і показала рідкісні кадри з молодшою донькою: "Відривайся".
Також Politeka писала, що дочка Кравець з "Квартал 95" зробила стильну зачіску, показавши результат: ефектні кадри.